Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı.

        Aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortacami Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        REKLAM

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        Sahne sırası Beşiktaş'ta!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        'Fırat'ın katili kadın kılığında kaçtı' iddiası! Aileden şoke eden suçlama!
        10 ton gıda imha edildi
        10 ton gıda imha edildi
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        İtalyan profesör, İstanbul'daki evinde ölü bulundu
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Esad gitti, Moskova uçağı doldu
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        "F.Bahçe'nin defosu İsmail Kartal"
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Ünlü oyuncu mavi turda
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Galatasaray, Batrakov'u transferini bitiriyor!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!

        Benzer Haberler

        TESKİ, boşa akan su kaynaklarını tarımsal sulamada değerlendiriyor
        TESKİ, boşa akan su kaynaklarını tarımsal sulamada değerlendiriyor
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 2 yaralı
        Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 7 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon; 7 tutuklama
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağlı ultra maratoncu Tuz Gölü'nde zirveyi hedefliyor
        Tekirdağlı ultra maratoncu Tuz Gölü'nde zirveyi hedefliyor
        NKÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları değerlendirildi
        NKÜ'de yeni eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları değerlendirildi