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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen 3 adrese düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerdeki aramalarda, 21 kök kenevir, 700 gram esrar,

        505 gram sentetik uyuşturucu, 70 sentetik ecza, 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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