Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

505 gram sentetik uyuşturucu, 70 sentetik ecza, 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira ele geçirildi.

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