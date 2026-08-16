Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent genelinde belirlenen 3 adrese düzenledikleri operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, 21 kök kenevir, 700 gram esrar,
505 gram sentetik uyuşturucu, 70 sentetik ecza, 3 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş materyal, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli materyaller ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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