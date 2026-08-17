Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren TEK Genç Akademi'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik TYT-AYT destek dersleri 17 Ağustos'ta başlayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla düzenlenen derslerle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada, gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

- Nallar çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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Mahallede yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Nallar, çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

- Safkan tayların kimliklendirme ve tescil işlemleri sürüyor

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Saray ilçesinde 2026 yılında doğan safkan Arap ve İngiliz taylarının kimliklendirme ve tescil işlemleri gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Saray ilçesine bağlı Bahçedere Mahallesi'ndeki bir harada gerçekleştirilen işlemlerde tayların eşkal muayeneleri yapıldı.

İşlemler kapsamında taylara mikroçip takıldı, ana ve baba doğrulamasında kullanılmak üzere kan örnekleri alındı.

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Açıklamada, safkan tayların kimliklendirme ve tescil çalışmalarının sürdüğü belirtildi.