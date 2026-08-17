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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren TEK Genç Akademi'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik TYT-AYT destek dersleri 17 Ağustos'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren TEK Genç Akademi'de 12. sınıf öğrencilerine yönelik TYT-AYT destek dersleri 17 Ağustos'ta başlayacak.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla düzenlenen derslerle eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

        Açıklamada, gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

        - Nallar çalışmaları inceledi

        Süleymanpaşa Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde yürüttüğü yol çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

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        Mahallede yol yapım çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Nallar, çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

        - Safkan tayların kimliklendirme ve tescil işlemleri sürüyor

        Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Saray ilçesinde 2026 yılında doğan safkan Arap ve İngiliz taylarının kimliklendirme ve tescil işlemleri gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Saray ilçesine bağlı Bahçedere Mahallesi'ndeki bir harada gerçekleştirilen işlemlerde tayların eşkal muayeneleri yapıldı.

        İşlemler kapsamında taylara mikroçip takıldı, ana ve baba doğrulamasında kullanılmak üzere kan örnekleri alındı.

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        Açıklamada, safkan tayların kimliklendirme ve tescil çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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