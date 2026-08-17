Tekirdağ'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan M.E. (11), henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattaki evinden zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilen M.E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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