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        Tekirdağ'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

        Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Fatih Mahallesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan M.E. (11), henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattaki evinden zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilen M.E’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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