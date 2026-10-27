Başkan Yüceer'den 5. Kolordu Komutanı Ala'ya ziyaret
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti.
Giriş: 27.10.2026 - 11:36 Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu 5. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Davut Ala'yı ziyaret etti.
Yüceer ve Ala makamda bir süre görüştü.
Başkan Yüceer, Ala'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.
5. Kolordu Komutanı Ala da ziyaret için Yüceer'e teşekkür etti.
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