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        Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, AK Parti heyetini ağırladı

        Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti Kadın Kolları temsilcileri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, AK Parti heyetini ağırladı

        Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, AK Parti Kadın Kolları temsilcileri ve beraberindeki heyeti ağırladı.

        Ziyarete, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Bölge Koordinatörü Hümeyra Uzun, MKYK Üyesi Elif Demirok Pınar, AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, Çerkezköy Kadın Kolları Başkan Vekili Ayşe Çördük, belediye meclis üyesi Nuran Yeşil ve il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Akay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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