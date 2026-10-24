Çerkezköy Belediye Başkanı Akay, AK Parti heyetini ağırladı

Ziyarete, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Bölge Koordinatörü Hümeyra Uzun, MKYK Üyesi Elif Demirok Pınar, AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, Çerkezköy Kadın Kolları Başkan Vekili Ayşe Çördük, belediye meclis üyesi Nuran Yeşil ve il kadın kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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