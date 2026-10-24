Tekirdağ'da 1813 yılına tarihlenen tarihi kitabe bulundu

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde, Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa'nın kızı Şah-ı Huban Hanım'a ait olduğu değerlendirilen 1813 yılına tarihlenen tarihi kitabe bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, arazi içerisinde bulunan tarihi kitabeyi Tekirdağ Müze Müdürlüğüne bildirdi.

Kitabe, korunması ve bilimsel incelemelerinin yapılması amacıyla müze müdürlüğüne teslim edildi.

Tekirdağ Müze Müdürü Abdül Gani Tarkan, kitabenin yapılacak incelemelerin ardından müze envanterine alınmasının değerlendirileceğini belirtti.

Kitabe üzerinde yapılan ilk okumada, eserin Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa'nın kızı Şah-ı Huban Hanım'a ait olduğu değerlendirildi.

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Kitabenin son satırında yer alan Hicri 1228 tarihinin miladi takvimde 1813 yılına karşılık geldiği tespit edildi.

Osmanlı dönemine ait kitabeler, geçmişte yaşamış kişilerin kimlikleri ve ailelerinin yanı sıra dönemin dili, edebi anlayışı ve taş işçiliği geleneğine ilişkin bilgiler de sunuyor.

Kitabenin yapılacak ayrıntılı incelemelerle Tekirdağ ve çevresinin tarihine ışık tutması bekleniyor.