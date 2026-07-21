Çerkezköy TSO, Bulgaristan'da şirket kuracak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Ticaret Bakanlığından aldığı izinle Bulgaristan'ın Filibe kentinde Trakya Ticaret ve Lojistik Merkezi kapsamında şirket kuracak.



ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, odada düzenlediği basın toplantısında, "yurt dışında şirket kurma izni alan ilk ve tek ticaret ve sanayi odası" olduklarını söyledi.



Projenin, bölgenin ihracat kapasitesini artırmayı ve özellikle KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedeflediğini belirten Çetin, Filibe'nin kara yolu ve demir yolu bağlantılarıyla Balkanlar'a açılan stratejik bir noktada bulunduğunu ifade etti.



Çetin, Ticaret Bakanlığından gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Türkiye'de ilk kez ve tek olarak odamız tarafından yurt dışında şirket kurulabilme iznini bakanlıktan almış bulunuyoruz. Bölgemizin üretim gücünü ticaretle desteklemek ve üyelerimizin ihracatını daha sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz." dedi.



Proje kapsamında gümrüklü antrepo sahasında 50 ofis kurulmasının planlandığını aktaran Çetin, bunların 25'inin Çerkezköy, 25'inin ise Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri tarafından kullanılacağını kaydetti.



Kurulacak merkezin Avrupa ve Balkan ülkelerine yönelik lojistik operasyonlarda önemli kolaylık sağlayacağını dile getiren Çetin, ürünlerin Filibe'deki antrepoda depolanarak farklı ülkelere daha hızlı ulaştırılabileceğini söyledi.



Çetin, demir yolu bağlantısının da maliyet ve zaman açısından önemli avantaj sunacağını ifade ederek, kara sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle oluşan bekleme sürelerinin bu sistemle azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.



Merkez aracılığıyla üyelere pazar araştırması, pazar istihbaratı, mali müşavirlik ve sekretarya hizmetleri de sunacaklarını aktaran Çetin, Türk şirketlerinin bölgede faaliyet göstermesiyle uzun süreli vize süreçlerinin de kolaylaştırılması için ilgili kurumlarla görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.



Yurt dışında şirket kurmanın firmalara yüksek maliyet oluşturduğunu ifade eden Çetin, devlet destekleriyle bu maliyetleri önemli ölçüde azaltmayı amaçladıklarını, gümrüklü sahada faaliyet gösterecek yatırımcıların çeşitli teşvik ve vergi avantajlarından yararlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

