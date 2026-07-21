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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 09:11 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam eden yaz Kur'an kursunu ziyaret etti.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Türedioğlu, öğrencilerle bir araya gelerek sınıfları gezdi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Türedioğlu, kurslarda görev yapan din görevlileri ile öğreticilere teşekkür etti.

        Türedioğlu, yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtti.

        -Kapaklı Belediye Başkanı Çetin beton yol çalışmalarını inceledi

        Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Yunus Emre Mahallesi'nde sürdürülen beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çetin, devam eden çalışmaları teknik ekipten aldığı bilgiler doğrultusunda değerlendirdi.

        Çalışmaları yürüten personele kolaylıklar dileyen Çetin, incelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

        Çetin, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının planlanan program kapsamında sürdürüldüğü belirtti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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