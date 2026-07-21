Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, karpuz üretim alanlarını inceledi
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi ilçesinde karpuz üretimi yapılan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Marmaraereğlisi ilçesinde karpuz üretimi yapılan tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.
Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, ilçedeki karpuz ekili alanları ziyaret ederek ürünlerin gelişim durumu, yetiştirme süreci ve üretim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi.
Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.
Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya, tarımsal üretimi yerinde takip etmeye ve sürdürülebilir, kaliteli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
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