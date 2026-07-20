Tekirdağ'da kaçak avlanan 700 kilogram midye ele geçirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 700 kilogram midye ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 700 kilogram midye ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1915 Çanakkale Köprüsü Malkara gişelerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, kaçak avlanıldığı belirlenen 700 kilogram midye bulundu.
Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede midyelerin telef olduğu saptandı. Midyeler, ilgili mevzuat kapsamında gömülerek imha edildi.
Olayla ilgili araç sahibi hakkında idari işlem uygulandı.
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