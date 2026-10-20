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        Hayrabolu'dan Afrika ve Avrupa'ya biçerdöver parçası ihracatı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren firma, ürettiği biçerdöver tablaları ve yedek parçalarını yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki pazarlara da sunuyor. 2011 yılında 75 metrekarelik alanda üretime başlayan firma, bugün 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterirken 50 kişiye istihdam sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Hayrabolu'dan Afrika ve Avrupa'ya biçerdöver parçası ihracatı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde faaliyet gösteren firma, ürettiği biçerdöver tablaları ve yedek parçalarını yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki pazarlara da sunuyor. 2011 yılında 75 metrekarelik alanda üretime başlayan firma, bugün 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterirken 50 kişiye istihdam sağlıyor.

        Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Kırbıyık, biçerdöver parçalarını Afrika ülkeleri başta olmak üzere farklı ülkelere ihraç ettiklerini ve yeni pazarlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        İhracat hedefi büyüyor

        Tekirdağ'ın limanlara ve demir yolu hatlarına yakınlığının önemli bir lojistik avantaj sağladığını vurgulayan Kırbıyık, yurt içindeki birçok şehirden gelen talepleri karşıladıklarını aktardı. Firma olarak Yunanistan, Polonya, Fransa, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Özbekistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra Afrika pazarına da ürün gönderdiklerini belirten Kırbıyık, ihracat ağını genişletmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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        Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri takip ettiklerini belirten Kırbıyık, biçerdöver parçalarının üretiminin yanı sıra yedek parça ve servis hizmetleriyle de sektördeki ihtiyaçlara cevap vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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