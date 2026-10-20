Tekirdağ açıklarında yunus tekneye eşlik etti

Marmaraereğlisi ilçesinde sabah saatlerinde balık avlamak için denize açılan İbrahim Özkan, teknesine yaklaşan yunusla karşılaştı. Yunusun tekneye eşlik ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yunus bir süre sonra gözlerden kayboldu.

MARMARA Denizi'nde Tekirdağ açıklarında bir yunusun tekneye eşlik ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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