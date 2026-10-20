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        748 kişilik WhatsApp grubu kurup yol kontrollerini ifşa eden şahıslara operasyon

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarına ilişkin yer ve zaman bilgilerinin WhatsApp üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine 10 şüpheliye ilgili operasyon düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:24 Güncelleme:
        748 kişilik WhatsApp grubu kurup yol kontrollerini ifşa eden şahıslara operasyon

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarına ilişkin yer ve zaman bilgilerinin WhatsApp üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine 10 şüpheliye ilgili operasyon düzenlendi.

        Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan 4 aylık takip ve araştırmalarda, bir WhatsApp grubunun kurulduğu ve gruba 748 üyenin eklendiği tespit edildi.

        Yapılan incelemelerde, grupta polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrol noktalarının yer ve zaman bilgilerinin paylaşıldığı belirlendi. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilmesinin ardından alınan talimatlar doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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        Konuyla ilgili S.K. (29), S.Ç. (26), E.Ş. (39), P.A.E. (18), K.Y. (29), A.M.Ş. (39), A.Ç. (28), O.Z. (29), R.A. (26) ve K.K.D. (37) isimli 10 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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