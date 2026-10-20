Tekirdağ'da yunusun tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Gün doğumunda tekneyle denize açılan bir kişi, bir süre sonra yunusun tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir tekneye eşlik eden yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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