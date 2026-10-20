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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, İstanbul'da sağanağın ardından meydana gelen sel, su baskını ve heyelanların etkilerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalara destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, İstanbul'da sağanağın ardından meydana gelen sel, su baskını ve heyelanların etkilerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalara destek verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetin ardından İstanbul'a hareket eden ekipler, su tahliyesi ve arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sahada görevlendirildi.

        Çalışmalara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 10 personel, 3 araç ve 7 motopomp ile TESKİ'den 8 personel, 3 vidanjör ve 1 pikap katıldı.

        18 personel ve 7 araçla sahada görev yapan ekipler, su baskınlarından etkilenen bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürdü.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İstanbul'da meydana gelen afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Afetlerin dayanışma ve işbirliğinin önemini ortaya koyduğunu belirten Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin araç, personel ve teknik imkanlarıyla İstanbul'daki çalışmalara destek verdiğini ifade etti.

        Yüceer, afetin yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine katkı sunmak ve vatandaşların yanında olmak amacıyla destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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        - Tekirdağ NKÜ'ye diyaliz aracı bağışı

        Ünal Peynircilik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi'nde tedavi gören diyaliz hastalarının ulaşımında kullanılmak üzere üniversiteye araç hibe etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, diyaliz tedavisi gören hastaların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bağışlanan aracın sözleşmesi, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile Ünal Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Sungur tarafından imzalandı.

        Hastaların tedavi merkezine ulaşımında kullanılacak araç, üniversite hastanesinin servis araçları envanterine dahil edildi.

        Bağış sözleşmesinin imzalandığı törene, NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, Genel Sekreter Gökhan Saygı, Genel Sekreter Yardımcıları İlhan Koçer ve Hakan Cömertler ile Ünal Peynircilik İşletme Müdürü Mithat Seda katıldı. kurumları bünyesindeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amaçlanıyor.

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        - Trakya Kalkınma Ajansından İnovatif Tıp Derneğine teknik destek

        Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan İnovatif Tıp Derneğinin "Sağlıkta Dijital Dönüşüm ve Veri Analitiği Eğitimi" Projesi için sözleşme imzalandı.

        Desteklenecek projeye ilişkin sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile İnovatif Tıp Derneği Başkanı Uzm. Dr. Enes Güler tarafından imzalandı.

        Proje kapsamında sağlık alanında dijital dönüşüm ve veri analitiği konularında eğitim verilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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