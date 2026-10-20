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        Tekirdağ'da öğrencilere doğa eğitimi verildi

        Tekirdağ'da ortaöğretim öğrencilerine, doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Tekirdağ'da öğrencilere doğa eğitimi verildi

        Tekirdağ'da ortaöğretim öğrencilerine, doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda eğitim verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda hazırlanan eğitim materyalleri kullanılarak kentteki ortaöğretim okullarında doğa eğitimleri gerçekleştirildi.

        Eğitimlerde bitki, hayvan, böcek ve jeolojik oluşumlara ait materyaller öğrencilere tanıtıldı. Öğrencilere doğal çevrenin zenginliği, biyolojik çeşitliliğin önemi ve ekosistemlerin korunması hakkında bilgi aktarıldı.

        Materyaller aracılığıyla öğrencilerin doğayı yakından tanımaları ve gözlem becerilerini geliştirmeleri desteklenirken eğitimlere aktif katılımları sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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