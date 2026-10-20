Tekirdağ'da öğrencilere doğa eğitimi verildi
Tekirdağ'da ortaöğretim öğrencilerine, doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda eğitim verildi.
Tekirdağ'da ortaöğretim öğrencilerine, doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin önemi konusunda eğitim verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda hazırlanan eğitim materyalleri kullanılarak kentteki ortaöğretim okullarında doğa eğitimleri gerçekleştirildi.
Eğitimlerde bitki, hayvan, böcek ve jeolojik oluşumlara ait materyaller öğrencilere tanıtıldı. Öğrencilere doğal çevrenin zenginliği, biyolojik çeşitliliğin önemi ve ekosistemlerin korunması hakkında bilgi aktarıldı.
Materyaller aracılığıyla öğrencilerin doğayı yakından tanımaları ve gözlem becerilerini geliştirmeleri desteklenirken eğitimlere aktif katılımları sağlandı.
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