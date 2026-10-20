Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırarak bir miktar para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 08:04 Güncelleme:
        Tekirdağ'da otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırarak bir miktar para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

        İsmetpaşa Mahallesi 47. Sokak’ta otomobilini park eden S.U.A, yaklaşık bir saat sonra aracının yanına döndüğünde sağ ön yolcu camının kırıldığını fark etti.

        Araçta yaptığı kontrolde cüzdanının, dizüstü bilgisayarının bulunduğu çantanın ve cep telefonunun çalındığını belirleyen S.U.A, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Çalınan cüzdanda kimlik, ehliyet, 4 kredi kartı, kartvizitler ve 8 bin lira bulunduğu öğrenildi.

        Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 24 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek şüphelinin E.İ. (47) olduğunu belirledi.

        REKLAM

        E.İ, Atatürk Mahallesi Kamber Sokak’taki ikametinde yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, çalındığı belirtilen dizüstü bilgisayar ile cep telefonu ele geçirildi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Çerkezköy Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü

        Benzer Haberler

        Saray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Saray'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'dan İstanbul'a afet desteği: Yaralar sarılıyor
        Tekirdağ'dan İstanbul'a afet desteği: Yaralar sarılıyor
        Tekirdağ'ın arama kurtarma gücü artıyor
        Tekirdağ'ın arama kurtarma gücü artıyor
        Ganos Dağları'nda keklik sürüsü fotokapanlara yansıdı
        Ganos Dağları'nda keklik sürüsü fotokapanlara yansıdı