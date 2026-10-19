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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Mustafa Çetin, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı.

        Belediye Başkanı Çetin, Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, mahalleleri için özveriyle görev yapan tüm muhtarların gününü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

        - Saray Belediye Başkanı Taşyasan, Bahçeköy'de esnafı ziyaret etti

        Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Bahçeköy Mahallesi'nde bolet mantarı toplayan esnaf ile manda sucuğu ve manda yoğurdu üreticilerini ziyaret etti.

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        Taşyasan, Bahçeköy Mahalle Muhtarı Ersen Turhan ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

        Ziyarette üreticilerle sohbet eden Taşyasan, üretime ve ilçe ekonomisine katkı sağlayan esnafa bereketli bir sezon diledi.

        - Çerkezköy'de öğrenciler arasında voleybol ve futbol turnuvası düzenlendi

        Çerkezköy Belediyesince, Halk Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan ve Kızılpınar şubelerinde eğitim gören öğrenciler ile eğitmenlerin katılımıyla voleybol ve futbol turnuvası düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler voleybol ve futbol branşlarında mücadele etti.

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        Etkinlikte, öğrencilerin spor yaparak dayanışma içinde vakit geçirmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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