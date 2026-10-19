Uzunköprü Ticaret Borsasının stratejik planlama projesine destek

Sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Saka ve Genel Sekreter Sedef Dalkıran tarafından imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı temmuz-ağustos dönemi kapsamında desteklenecek "Uzunköprü TB 2026-2029 Stratejik Planının Uygulanması, Performans İzlenmesi ve Raporlanması Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Projesi için sözleşme imzalandı.

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