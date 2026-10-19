Uzunköprü Ticaret Borsasının stratejik planlama projesine destek
Uzunköprü Ticaret Borsasının (UTB) stratejik planlama ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projesi, Trakya Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı.
Uzunköprü Ticaret Borsasının (UTB) stratejik planlama ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projesi, Trakya Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazandı.
Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı temmuz-ağustos dönemi kapsamında desteklenecek "Uzunköprü TB 2026-2029 Stratejik Planının Uygulanması, Performans İzlenmesi ve Raporlanması Kapasitesinin Güçlendirilmesi" Projesi için sözleşme imzalandı.
Sözleşme, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Saka ve Genel Sekreter Sedef Dalkıran tarafından imzalandı.
Projeyle borsanın stratejik planını uygulama, performans izleme ve raporlama kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
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