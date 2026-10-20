Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Fırtına dindi, Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açıldı Marmara'da palamut mesaisi yeniden başladı

        Fırtına dindi, Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açıldı Marmara'da palamut mesaisi yeniden başladı

        Marmara Denizi'nde etkili olan fırtınanın hafiflemesiyle Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açıldı. Teknelerini hazırlayarak ağlarını denize bırakan balıkçılar, palamut avına kaldıkları yerden devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Fırtına dindi, Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açıldı Marmara'da palamut mesaisi yeniden başladı

        Marmara Denizi’nde etkili olan fırtınanın hafiflemesiyle Tekirdağlı balıkçılar yeniden denize açıldı. Teknelerini hazırlayarak ağlarını denize bırakan balıkçılar, palamut avına kaldıkları yerden devam etti.

        Marmara Denizi’nde bir süre etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle limanlarda bekleyen balıkçılar, fırtınanın şiddetini kaybetmesiyle yeniden denize döndü. Tekirdağlı balıkçılar, sezonun öne çıkan türlerinden palamut için av mesaisine başladı.

        Balıkçılar sezondan umutlu

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, bu sezon palamut avcılığının verimli geçtiğini belirtti. Fırtına nedeniyle bir süre denize açılamadıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, teknelerdeki hazırlıkların ardından yeniden avlanmaya başladıklarını söyledi.

        REKLAM

        Palamut avının sürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu, sezonun geri kalanına ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğunu dile getirdi. Palamut döneminin ardından lüfer, istavrit, sardalya ve kefal avında da bolluk yaşanmasını beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Marmara'da kefal bereketi: Tekne ağzına kadar doldu! Balıkçıların yüzünü gü...
        Marmara'da kefal bereketi: Tekne ağzına kadar doldu! Balıkçıların yüzünü gü...
        Hayrabolu'dan Afrika ve Avrupa'ya biçerdöver parçası ihracatı
        Hayrabolu'dan Afrika ve Avrupa'ya biçerdöver parçası ihracatı
        Tekirdağlı balıkçılar fırtınanın ardından yeniden palamut avına çıktı
        Tekirdağlı balıkçılar fırtınanın ardından yeniden palamut avına çıktı
        Tekirdağ'da denetim noktalarına ilişkin bilgileri WhatsApp grubunda paylaşa...
        Tekirdağ'da denetim noktalarına ilişkin bilgileri WhatsApp grubunda paylaşa...
        748 kişilik WhatsApp grubu kurup yol kontrollerini ifşa eden şahıslara oper...
        748 kişilik WhatsApp grubu kurup yol kontrollerini ifşa eden şahıslara oper...
        WhatsApp grubundan polis ve jandarma uygulama noktalarını paylaşan 10 şüphe...
        WhatsApp grubundan polis ve jandarma uygulama noktalarını paylaşan 10 şüphe...