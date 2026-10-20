Marmara'da kefal bereketi: Tekne ağzına kadar doldu! Balıkçıların yüzünü güldüren av: Tekne 1,5 ton kefalle döndü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Ağların balıkla dolup taştığı avda, balıkçıların yüzü gülerken, iri kefalleri ağlardan çıkarmakta zaman zaman güçlük yaşandı.

Marmara Denizi'nde av faaliyetlerini sürdüren Süleymanpaşalı balıkçılar, kefal avıyla bereketli bir gün geçirdi. Denize açılan bir balıkçı teknesi, yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana ulaştı. Onlarca kasayı dolduran balıklar, limanda yoğun mesai yaşanmasına neden oldu.

İri balıkları ağlardan çıkarmakta zorlandılar

Avın ardından teknedeki ağları temizlemeye başlayan balıkçılar, ağlara takılan kefalleri tek tek çıkardı. Balıkların iri olması nedeniyle zaman zaman zorlanan balıkçılar, bol miktardaki avın sevincini yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

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"Balıkçı camiasını sevindiren bir haber"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kefal avcılığının devam ettiğini belirterek, "Şu anda Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız kefal balığı yakalayarak av faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün kısmet oldu, bir arkadaşımız yaklaşık 1,5 ton kefal balığıyla limana döndü. Bu da biz balıkçı camiasını sevindiren bir haber. Allah izin verirse bundan sonra kefal balığı da tutacağız. Lüfer, palamut, hamsi ve istavrit avlayacağız. Vatandaşlarımız inşallah taze balık yemeye devam edecek" dedi.