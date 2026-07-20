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        Tekirdağ'da park halindeki otomobil geri hareket ederek istinat duvarına çarptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobil geri hareket ederek istinat duvarına çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Tekirdağ'da park halindeki otomobil geri hareket ederek istinat duvarına çarptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki otomobil geri hareket ederek istinat duvarına çarptı.


        Muhittin Mahallesi Bağlar İçi 2. Sokak'ta park edilen 16 RC 328 plakalı otomobil, sürücüsünün araçtan ayrılmasının ardından henüz belirlenemeyen nedenle geri hareket etmeye başladı.


        Kontrolden çıkan otomobil, bir apartmanın istinat duvarına çarparak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Öte yandan, otomobilin geri hareket ederek duvara çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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