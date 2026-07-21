Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kursu düzenleyecek.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek kursta planlı ders programları ve düzenli deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınava hazırlanması hedefleniyor.



Kurslar için ön kayıtların 20 Temmuz-14 Ağustos, kesin kayıtların ise 17-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.



-Marmaraereğlisi'nde yol çalışmaları sürüyor



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, ilçede devam eden yol yapım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bozkurter, Dereağzı ve Yeniçiftlik mahallelerinde sürdürülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.



İncelemeler kapsamında 6009 Sokak'ta sıcak asfalt serim çalışmaları, 6002 Sokak'ta sathi kaplama uygulaması ile 23 Nisan Caddesi'nde sıcak asfalt serimi öncesi hazırlık çalışmaları değerlendirildi.



Bozkurter, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların mahallelerde planlı şekilde sürdürüleceğini belirtti.

