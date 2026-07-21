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        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan'dan Silivri Kaymakamı Eren'e ziyaret

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Silivri Kaymakamlığı görevine atanan Murat Eren'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 09:05 Güncelleme:
        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Özcan'dan Silivri Kaymakamı Eren'e ziyaret

        AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Silivri Kaymakamlığı görevine atanan Murat Eren'i makamında ziyaret etti.


        Özcan ve Eren makamda bir süre sohbet etti.


        Kaymakam Eren'e hayırlı olsun dileklerini ileten Özcan, yeni görevinin Silivri ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Özcan, Tekirdağlı olan Murat Eren'in devlet tecrübesi, çalışkanlığı ve millet odaklı hizmet anlayışıyla Silivri'ye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

        Kaymakam Eren'e misafirperverliği için teşekkür eden Özcan, görevinde üstün başarılar diledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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