Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek kurultay süreci ve parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 18:37 Güncelleme:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Tekirdağ’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek kurultay süreci ve parti çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Şimşek, ardından CHP Marmaraereğlisi İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

        Programı kapsamında partisinin Çorlu ve Süleymanpaşa ilçe başkanlıklarını da ziyaret eden Şimşek, sonrasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

        Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ’a parti içi çalışmalar kapsamında geldiklerini belirterek, CHP’nin kısa süre içinde kurultaya gideceğini söyledi.

        Kurultay öncesi görevlendirmelerin sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Şu anda görevlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu görevlendirmelerin sonraki süreci içerisinde mahalle, ilçe ve il seçimlerimizi yapıp kurultaya gideceğiz." dedi.

        Kurultayın ardından yeniden halkla buluşacaklarını dile getiren Şimşek, parti olarak mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

        Cumhuriyetin ve CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkacaklarını ifade eden Şimşek, "Bizim mücadelemiz bu. Mustafa Kemal’in eseri olan Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sonuna kadar sahip çıkacağız. Yolumuz uzun ama kararlıyız, vazgeçmek yok. Biz hak, hukuk, adalet ve ahlakın peşindeyiz." diye konuştu.

        Şimşek, konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde de bulundu.

        Bir gazetecinin, "Gidenler hakkında ne düşünüyorsunuz? " sorusuna Şimşek, "Kanımız temizleniyor hamdolsun." cevabını verdi.

        Basın toplantısının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takan Şimşek, programını CHP Muratlı İlçe Başkanlığı ziyaretiyle tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Menderes Belediye Başkanı tutuklandı
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Mekke Anlaşması NATO'nun 5. maddesiyle çelişmiyor
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Şaşırtan savunma: Yakup abimdi
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Ağustos 2026 haberleri
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Tasarruf finansman şirketlerine yeni düzenleme
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İş Bankası'nda görev değişimi
        İş Bankası'nda görev değişimi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ sahillerinde insansız cankurtaran araçları hizmete alındı
        Tekirdağ sahillerinde insansız cankurtaran araçları hizmete alındı
        Tekirdağ'da 780 arı yetiştiricisine yem desteği sağlandı
        Tekirdağ'da 780 arı yetiştiricisine yem desteği sağlandı
        Yağcı Mahallesi yolunda ikinci etap asfalt çalışması tamamlandı
        Yağcı Mahallesi yolunda ikinci etap asfalt çalışması tamamlandı
        Boğulmalara karşı robot cankurtaranlar görevde Tekirdağ sahillerinde yeni n...
        Boğulmalara karşı robot cankurtaranlar görevde Tekirdağ sahillerinde yeni n...
        CHP'li Şimşek: 'Baba ocağı' dediler, illeri, ilçeleri paramparça edip gitti...
        CHP'li Şimşek: 'Baba ocağı' dediler, illeri, ilçeleri paramparça edip gitti...
        Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç gözyaşları arasında toprağa verild...
        Yeni aldığı motosikletle kaza yapan genç gözyaşları arasında toprağa verild...