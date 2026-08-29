Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde E.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan E.D'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü E.Ş. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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