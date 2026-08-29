Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü E.Ş. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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