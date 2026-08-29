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        Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Çorlu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

        Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'nde E.Ş. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan E.D'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü belgesinin bulunmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsü E.Ş. ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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