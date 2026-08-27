Edirne'nin simgelerini çini sanatıyla maraton madalyalarına işlediler

Tekirdağlı kursiyerler, Edirne’nin tarihi ve kültürel simgelerini geleneksel çini sanatıyla 11. Uluslararası Edirne Maratonu'nda sporculara verilecek madalyalara taşıdı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde açılan çini kursuna katılan kursiyerler, maraton için özel madalyalar hazırladı.

Kursiyerler, yaklaşık 3 ay süren çalışmada Edirne’nin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan motifleri çini sanatıyla buluşturdu.

Hazırlanan 1400 madalya, 6 Eylül’de gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Edirne Maratonu’na 20 ülkeden katılacak sporculara verilecek.

REKLAM

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BÜDDER) Başkanı Önder Akdağ, AA muhabirine, el emeğiyle hazırlanan madalyaların organizasyona sanatsal bir değer katacağını söyledi.

Maratona katılan sporcuların Edirne'den özel bir hatırayla ayrılacağını belirten Akdağ, "Geleneksel çini sanatımızı tanıtmak açısından insanların evinde bir madalya değil, sanat eserine sahip olma imkanı sunuyoruz. Bu, hayal ettiğimiz bir şeydi." dedi.

Akdağ, madalyaların görsellerini spor camiasıyla paylaşmalarının ardından büyük ilgi gördüklerini belirterek, bunun maratona olan ilgiyi de artırdığını ifade etti.

REKLAM

- Edirne'nin simgeleri madalyalara işlendi

Çini sanatçısı Ömür Canpolat da madalyaların tasarımında Edirne'nin tarihi ve kültürel değerlerinden esinlendiklerini söyledi.

Tasarımların renklendirilip süslenmesinin ardından madalyaların son halini aldığını anlatan Canpolat, "Madalyalarımızda Edirne’nin tarihi simgelerini, mimari yapılarını ve lale figürünü kullanarak bunları çini sanatıyla birleştirdik. Tasarımları renklendirip dekorlayarak madalyalarımızı tamamladık. Hazırladığımız madalyaların uluslararası bir organizasyonda sporcuların evlerine birer sanat eseri olarak gidecek olması bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

REKLAM

Kursiyerlerden Mahmure Yel ise yaklaşık bir yıldır çini sanatı eğitimi aldığını belirterek, Edirne'nin tarihi simgelerini maraton madalyalarına yansıtan çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.