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        Tekirdağlı başarılı sporculardan Vali Soytürk'e ziyaret

        Sinop'ta düzenlenen 15 Temmuz Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Tekirdağlı sporcular, iki derece elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Tekirdağlı başarılı sporculardan Vali Soytürk'e ziyaret

        Sinop'ta düzenlenen 15 Temmuz Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında mücadele eden Tekirdağlı sporcular, iki derece elde etti.

        Şampiyonada kızlar 57 kiloda Tekirdağ Yavuzspor Kulübü sporcusu Öykü Sena Garip Türkiye ikincisi, erkekler 50 kiloda ise Çerkezköy Lider Spor Kulübü sporcusu Adem Kızılkaya Türkiye üçüncüsü oldu.

        Dereceye giren sporcular Öykü Sena Garip ve Adem Kızılkaya ile tekvando antrenörü Özkan Akkaya ve Tekirdağ Tekvando İl Temsilcisi Semih Aybek, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Vali Soytürk, sporcularla bir süre sohbet ederek başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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