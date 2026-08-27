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        Tekirdağ'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanla, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Tekirdağ'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

        Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanla, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları görüntülendi.

        Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağı'nda ormanlık alana fotokapan kuruldu.

        Görüntülere, karaca, yaban domuzu, tilki, çakal, puhu kuşu ve yaban tavşanları yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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