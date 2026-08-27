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        Tekirdağ mavi bayraklı plajlarıyla tatilcilere güvenli deniz keyfi sunuyor

        FIRAT ÇAKIR - Marmara Denizi'ne yaklaşık 135 kilometre kıyısı bulunan Tekirdağ, 10 mavi bayraklı plajıyla tatilcilere temiz ve güvenli deniz keyfi sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Tekirdağ mavi bayraklı plajlarıyla tatilcilere güvenli deniz keyfi sunuyor

        FIRAT ÇAKIR - Marmara Denizi'ne yaklaşık 135 kilometre kıyısı bulunan Tekirdağ, 10 mavi bayraklı plajıyla tatilcilere temiz ve güvenli deniz keyfi sunuyor.

        Bu yıl 10 plajı mavi bayrak almaya hak kazanan Tekirdağ, Marmara Bölgesi'nde en fazla mavi bayraklı plaja sahip iller arasında yer alıyor.

        Kentin Marmara Denizi kıyısındaki mavi bayraklı plajları, doğal güzellikleri, farklı seçenekleri ve ulaşım imkanlarıyla yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çekiyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, mavi bayraklı plajların Tekirdağ'ın turizm değerine önemli katkı sunduğunu söyledi.

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        Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne uzanan sahil şeridiyle önemli bir kıyı turizmi potansiyeline sahip olduğunu belirten Karaküçük, şöyle konuştu:

        "Mavi bayrak, plajlarımızın yalnızca deniz suyu kalitesini değil, çevre yönetimi, can güvenliği, temizlik, erişilebilirlik ve sunulan hizmetler gibi birçok kriteri karşıladığını gösteren uluslararası bir çevre ödülü. Tekirdağ'ın mavi bayraklı plajlara sahip olması, kentimizin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin ortaya konulmasına, tanıtılmasına ve turizmde tercih edilirliğinin artırılmasına önemli katkı sağlıyor. Vatandaşlarımızın ve kentimize gelen ziyaretçilerimizin denize girecekleri alanları seçerken mavi bayraklı plajları tercih etmeleri hem güvenli ve nitelikli bir deniz deneyimi yaşamaları hem de çevre bilincinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor."

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        - "Su kalitesi ile plajlarda sunulan hizmet ve mavi bayrak kriterleri dikkate alınmalı"

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç da vatandaşların denize girecekleri alanları seçerken su kalitesinin yanı sıra plajlarda sunulan hizmetleri ve mavi bayrak kriterlerini dikkate alması gerektiğini dile getirdi.

        Yüzme ve plaj suyunun belirli mevzuat kapsamında Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca takip edildiğini belirten Tokuç, vatandaşların yüzme suyu analiz sonuçlarına il, ilçe ve plaj bazında ulaşabildiğini ifade etti.

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        Tokuç, özellikle su kalitesi "iyi" ve "mükemmel" olarak değerlendirilen alanların tercih edilmesini önerdi.

        Plajlarda bulunan bayrak ve uyarıların da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Tokuç, "Vatandaşlar denize girdikleri plajları izlemeli. Mavi bayrak varsa tercih etmeleri, kırmızı bayrak varsa kesinlikle o plajlarda denize girmemeleri gerekli." dedi.

        Tokuç, kirli suyla temasın ishalli hastalıkların yanı sıra göz ve dış kulak enfeksiyonlarına neden olabileceğini kaydetti.

        Yaz aylarında serinlemek isteyenlerin su kalitesini göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayan Tokuç, vatandaşların denize girecekleri plajlarda güncel uyarıları takip etmesini istedi.

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        Tokuç, ortak kullanılan havuzların tercih edilmesi durumunda da su kalitesi ve buranın denetimi hakkında bilgi alınmasının önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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