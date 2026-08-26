Tekirdağ Valisi Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Dinç'i ziyaret etti

Vali Soytürk ile Dinç, bağımlılıkla mücadelede yürütülebilecek çalışmalar konusunda değerlendirmelerde de bulundu.

Dinç ve Soytürk, bağımlılığı önleyici faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi, kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili görüştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

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