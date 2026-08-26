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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Valisi Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Dinç'i ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Dinç'i ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Dinç'i ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'i ziyaret etti

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

        Dinç ve Soytürk, bağımlılığı önleyici faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi, kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili görüştü.

        Vali Soytürk ile Dinç, bağımlılıkla mücadelede yürütülebilecek çalışmalar konusunda değerlendirmelerde de bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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