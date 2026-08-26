Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Leyleklerin göçü sürüyor

        Leyleklerin göçü sürüyor

        Sonbahar öncesi göç yolculuğuna çıkan leylekler, Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Leyleklerin göçü sürüyor

        Sonbahar öncesi göç yolculuğuna çıkan leylekler, Tekirdağ semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

        İlkbaharda Türkiye'ye gelen leylekler, kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı.

        Leyleklerden bazıları, aydınlatma direkleri ve ağaçların üzerinde durup mola verdi, bazıları da arazide vakit geçirdi.

        Sürü halinde Süleymanpaşa ilçesinde görüntülenen leylekler burada bir süre dinlendikten sonra rotalarını takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        YPG feshedildi, Şam'da kutlamalar düzenlendi
        Samimi gece
        Samimi gece
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Özgür Özel, CHP'li belediye başkanlarını taciz etmekten vazgeçsin"
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Miretti Beşiktaş için geliyor!
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        İstanbul'a serin hava geliyor!
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz

        Benzer Haberler

        Gökyüzünde leylek şöleni: Binlercesi Tekirdağ'dan güneye doğru süzülüyor
        Gökyüzünde leylek şöleni: Binlercesi Tekirdağ'dan güneye doğru süzülüyor
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Ödemesini alamayan işçi, elektrik direğine çıktı
        Ödemesini alamayan işçi, elektrik direğine çıktı
        Sosyal destek alanlara özel indirimli et
        Sosyal destek alanlara özel indirimli et
        Gazi Serdar Çetkin, vefatının birinci yılında dualarla anıldı
        Gazi Serdar Çetkin, vefatının birinci yılında dualarla anıldı