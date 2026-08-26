Leyleklerin göçü sürüyor

Sürü halinde Süleymanpaşa ilçesinde görüntülenen leylekler burada bir süre dinlendikten sonra rotalarını takip etti.

Leyleklerden bazıları, aydınlatma direkleri ve ağaçların üzerinde durup mola verdi, bazıları da arazide vakit geçirdi.

İlkbaharda Türkiye'ye gelen leylekler, kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı.

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