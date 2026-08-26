Tekirdağ'da iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar görüntülendi

Bir süre tekneye eşlik eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Süleymanpaşa ilçesi açıklarında denize açılan Haydar Liman, iki yunusun tekneyi izlediğini fark etti.

Tekirdağ'da iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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