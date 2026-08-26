Tekirdağ'da iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar görüntülendi
Tekirdağ'da iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 26.08.2026 - 10:25 Güncelleme:
Tekirdağ'da iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Süleymanpaşa ilçesi açıklarında denize açılan Haydar Liman, iki yunusun tekneyi izlediğini fark etti.
Yunusların teknenin yanında yüzdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre tekneye eşlik eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
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