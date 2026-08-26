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        Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, sıcak havalarda piknik yapanların et ve tavuk gibi hayvansal ürünlerin taşınması, muhafazası ve pişirilmesi sırasında dikkatli olması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, sıcak havalarda piknik yapanların et ve tavuk gibi hayvansal ürünlerin taşınması, muhafazası ve pişirilmesi sırasında dikkatli olması gerektiğini belirtti.

        ​​​​​​​Yılmaz, AA muhabirine, yaz aylarında aileleriyle doğada vakit geçirmek isteyenlerin özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde yeşil alanlarda piknik yaptığını söyledi.

        Pikniklerde genellikle tavuk ve et ürünlerinin ızgarada pişirildiğini anlatan Yılmaz, "Ürünlerin marketten satın alınmasından tüketilmesine kadar tüm aşamalarda soğuk zincire dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

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        Yılmaz, özellikle kanatlı etlerin kısa sürede bozulabildiğine dikkati çekti.

        Hayvansal ürünlerin kısa sürede bozularak gıda zehirlenmelerine yol açabildiğini ifade eden Yılmaz, "Satın alınan gıdaların soğuk zincir şartlarında, en azından buz aküleri veya ısı geçirgenliği düşük ambalajlarla muhafaza edilmesi gerekiyor. Ürünler tüketilinceye veya ızgarada pişirilinceye kadar uygun koşullarda saklanmalı." dedi.

        Yılmaz, ayran ve diğer süt ürünlerinde de sıcak havalarda bozulma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Pişirilen gıdaların uygun koşullarda bekletilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Pişirilen gıdaların mümkünse 45 dakika ila 1 saat içerisinde tüketilmesi, özellikle sıcak havalarda gıda güvenliği açısından daha uygun olacaktır. Gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmemesi zehirlenmelere neden olabilir." diye konuştu.

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        Yılmaz, toplu organizasyonlarda hazırlanan yemeklerin saklama koşullarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini, uygun şekilde muhafaza edilmeyen gıdaların toplu zehirlenmelere yol açabileceğini söyledi.

        - Izgaradaki yoğun dumana dikkat

        Izgarada yalnızca gıdanın mikrobiyolojik güvenliğinin değil, maruz kaldığı dumanın da dikkate alınması gerektiğini belirten Yılmaz, özellikle yağlı ürünlerde oluşan dumanın sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

        Yılmaz, dumandan ortaya çıkan bazı kanserojen bileşiklerin ızgarada pişen etle temas edebildiğini dile getirerek, gıdaların yoğun dumana maruz bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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