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        Tekirdağ'da "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu" tanıtıldı

        Tekirdağ'da temel eğitimden sorumlu şube müdürleri ile temel eğitim okullarının müdürlerinin katılımıyla "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Tekirdağ'da "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu" tanıtıldı

        Tekirdağ'da temel eğitimden sorumlu şube müdürleri ile temel eğitim okullarının müdürlerinin katılımıyla "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Temel Eğitim Şube Müdürü Kemal Koç "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Dijital Platformu" hakkında bilgi verdi.

        Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsayan "Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi" ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Yaşam Becerileri Projesi"nin çalışmalarının yeni eğitim öğretim yılında da sürdürüleceği belirtildi.

        Toplantı, Okul Dışı Öğrenme Projesi İl Koordinatörü Doruk Baytur'un sunumuyla devam etti.

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        Proje kapsamında derslik dışında eğitim amacıyla yararlanılabilecek okul dışı mekanlar, öğretmenlerden oluşturulan komisyon tarafından belirlendi.

        Belirlenen mekanlar, şehir, eğitim kademesi, ders ve öğretim programlarında yer alan kazanımlara göre sınıflandırılarak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.

        Okul dışı öğrenme ortamlarına ilişkin içeriklere okuldisiogrenme.eba.gov.tr adresindeki dijital platform üzerinden erişilebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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