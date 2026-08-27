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        Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Kafedzhıyska'dan Çerkezköy TSO'ya ziyaret

        Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhıyska, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Kafedzhıyska'dan Çerkezköy TSO'ya ziyaret

        Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhıyska, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'i ziyaret etti.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF 2026), Trakya Ticaret ve Lojistik Merkezi Projesi ile Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret ve ihracat olanakları değerlendirildi.

        Görüşmede, 9 - 11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ÇEF 2026'nın bölgenin sanayi altyapısının ulusal ve uluslararası iş dünyasına tanıtılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

        Sanayi kuruluşları, üreticiler, tedarikçiler ve iş dünyasının temsilcilerini buluşturacak fuarın, yeni ticari bağlantıların kurulmasına ve bölge firmalarının farklı pazarlara açılmasına imkan sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

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        Bulgaristan'ın Filibe kentinde hayata geçirilen Trakya Ticaret ve Lojistik Merkezi’nin de Trakya'daki firmaların Balkanlar ve Avrupa Birliği pazarlarına ulaşmasını kolaylaştıracağı ifade edildi.

        Merkez sayesinde firmaların ürünlerini Avrupa pazarında sergilemesi, yeni iş bağlantıları kurması ve ihracat faaliyetlerini daha etkin yürütmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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