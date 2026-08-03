Kıbrıs Gazisi İzzettin Ağın, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Piyade Er İzzettin Ağın için cenaze töreni düzenlendi. Altınova Yeni Cami'de düzenlenen törende Ağın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Ağın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze törenine Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Yarbay Mürsel Topçınar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz ile Ağın'ın ailesi ve yakınları katıldı.

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