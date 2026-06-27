Lavanta tarlaları Tekirdağ'da turizm hareketliliğini artırıyor

Tekirdağ'daki lavanta tarlaları, mor renge bürünen görüntüsü ve hoş kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek kent turizmine katkı sağlıyor.



Kent merkezi ile özellikle Süleymanpaşa ilçesinde bulunan lavanta tarlaları, haziran ayından itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.



Çiçeklenme döneminde mora bürünen tarlalar, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.



Yakın illerin yanı sıra yurt dışından gelen turistler de lavanta tarlalarını ziyaret ederek oluşturulan dekor alanlarında fotoğraf çektiriyor.



Doğal stüdyo görünümündeki tarlalarda ziyaretçiler, en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalışırken lavantaların arasında yürüyüş yapma imkanı da buluyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, lavanta tarlalarının yaz sezonunda Tekirdağ'ın önemli turizm noktalarından biri haline geldiğini söyledi.



Tekirdağ'ın lavanta tarlalarıyla ilgi çekmeye devam ettiğini ifade eden Karaküçük, "Şehirde bu mevsimde çok güzel renkler var. Ayçiçek tarlaları ve lavanta tarlalarıyla her yer farklı bir renk. Tekirdağ'da 12 lavanta bahçesi var. Bunlar kentin turizmine katkı sağlayan bahçeler. Lavantaların en güzel, en canlı olduğu dönemde herkesi şehrimize bu güzellikleri görmeye bekliyoruz." dedi.



Karaküçük, lavanta tarlalarının yerli ve yabancı turistleri kente çekerek turizm hareketliliğine ve bölge ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.



