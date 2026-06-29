Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da hasat kontrolleri sürüyor

        Tekirdağ'da hasat kontrolleri sürüyor

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hasat sezonu kapsamında biçerdöverlere yönelik denetimler sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Tekirdağ'da hasat kontrolleri sürüyor

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, hasat sezonu kapsamında biçerdöverlere yönelik denetimler sürdürülüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yürütülen kontrollerde biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri ile yangın tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetleniyor.

        Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hasat döneminde meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla Tekirdağ Valiliğince alınan tedbirlere uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.

        Biçerdöverlerde en az 2 yangın söndürme tüpünün bulundurulmasının zorunlu olduğu aktarılan açıklamada, hasat sırasında 3 tonluk su tankeri veya sulu ilaçlama makinesinin de hazır bulundurulması gerektiği ifade edildi.

        Sıcaklık ve rüzgarın arttığı saatlerde hasat çalışmalarına ara verilmesi gerektiği vurgulanarak, olası yangın ve diğer olumsuz durumların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Özel'in "yeni parti"sinin ismi ne olacak?
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Türk Kara Kuvvetlerinin silah ve teçhizat sergisi ilgi gördü
        Tekirdağ'da Türk Kara Kuvvetlerinin silah ve teçhizat sergisi ilgi gördü
        Emekli inşaat ustası 71 yaşındaki ressam altıncı sergisini açtı
        Emekli inşaat ustası 71 yaşındaki ressam altıncı sergisini açtı
        Tekirdağ'da Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Tekirdağ'da Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Römorka çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Römorka çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı
        Mor tarlalarda podyum kuruldu, lavantalar arasında renkli defile
        Mor tarlalarda podyum kuruldu, lavantalar arasında renkli defile