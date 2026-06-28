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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'da nişanda çıkan silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nişan merasiminde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Fatih Mahallesi'nde, nişan merasimi için bir araya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin bulunduğu araç, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken kontrolden çıkarak beton köprüye çarptı. Yapılan incelemede aracın dört noktasına saçmaların isabet ettiği belirlendi.

        Kavgada taraflardan bazıları darp sonucu hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde 25 kovan buldu.

        Soruşturma kapsamında taraflara ait ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 78 mermi, ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca bulundu.

        Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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