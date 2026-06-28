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        Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.

        Yağcı Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara sıçradı.

        Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çiftçiler de traktörlerle tarlaların etrafını sürerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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