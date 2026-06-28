Tekirdağ'da 100 dekar buğday ekili alan yandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında 100 dekar buğday ekili alan yandı.
Yağcı Mahallesi'nde hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara sıçradı.
Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çiftçiler de traktörlerle tarlaların etrafını sürerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.
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