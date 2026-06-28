Vali Soytürk, hayırsever tarafından yaptırılan ilkokulu ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara ilçesinde hayırsever emekli öğretmen Adem Keçeli tarafından yaptırılan Adem Zerrin Keçeli İlkokulunu ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, yıkım kararı verilen Hacıilbey İlkokulunun yerine inşa edilen 4 derslikli Adem Zerrin Keçeli İlkokulunda incelemelerde bulundu.



Okulu gezen Soytürk, yetkililerden bina hakkında bilgi aldı.





Vali Soytürk'e ziyaretinde, Malkara Kaymakamı Haluk Koç ve ilgili kurum yetkilileri de eşlik etti.













