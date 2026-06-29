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        Tekirdağ NKÜ Hastanesinde nörolojik hastalıklarda botoks tedavisi uygulanıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalında, kronik migren, kasılma ve kas sertliği gibi çeşitli nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde botulinum toksin (botoks) uygulaması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Tekirdağ NKÜ Hastanesinde nörolojik hastalıklarda botoks tedavisi uygulanıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalında, kronik migren, kasılma ve kas sertliği gibi çeşitli nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde botulinum toksin (botoks) uygulaması yapılıyor.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, halk arasında daha çok estetik amaçlı kullanımıyla bilinen botulinum toksin, kronik migren, istemsiz kas kasılmaları, felç sonrası gelişen kas sertliği, serebral palsi, multiple skleroz ve Parkinson hastalarında görülen aşırı tükürük salgısı gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılıyor.

        Poliklinik şartlarında gerçekleştirilen uygulamanın kısa sürdüğü, hastaların aynı gün günlük yaşamlarına dönebildiği, tedavinin etkisinin ise birkaç gün içinde başlayıp ortalama 3 ila 6 ay devam ettiği belirtildi.

        Tekirdağ NKÜ Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Aksoy Gündoğdu, doğru hasta seçimi ve uygun uygulamayla tedavinin etkili sonuçlar verdiğini belirterek, amaçlarının hastaların ağrılarını azaltmak ve yaşam kalitelerini artırmak olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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