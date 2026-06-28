Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı. T.T'nin kullandığı 59 AKB 887 plakalı otomobil ile Y.G'nin kullandığı 35 AFE 176 plakalı otomobil Bağlar Işıklı Kavşağı'nda çarpıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.