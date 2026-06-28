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        Tekirdağ'da DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Tekirdağ'da DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği düzenlendi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde DENEYAP Dönem Sonu Proje Şenliği gerçekleştirildi.

        Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören öğrenciler, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergiledi.

        T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim, burada yaptığı konuşmada, Deneyap dönem sonu proje şenliğini yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Şenliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını ortaya koymaları açısından önemli olduğunu ifade eden Hekim, dönem boyunca hazırladıkları projeleri sergileyen tüm öğrencileri tebrik etti.

        Programa, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile aileler katıldı.

        Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları teknoloji projelerini davetlilere tanıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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