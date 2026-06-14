Macar müzik grubu Tekirdağ'da sahne aldı

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında Macar müzik grubu Kalman Balogh Gipsy Cimbalom Band konser verdi.



Festival çerçevesinde gerçekleştirilen Macar Günü etkinliklerinde sahne alan grup, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.



Konserde Macar halk müziğinden örnekler seslendiren sanatçılar, performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.



Etkinliği, Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ve çok sayıda vatandaş takip etti.



Utku, konserin sonunda grup üyelerine teşekkür ederek etti.



Daha sonra Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller ve Utku grup üyelerine çiçek takdim etti.













