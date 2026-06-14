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        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Down sendromlu çocuklar sahne aldı

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi down sendromlu 10 çocuk, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Tekirdağ'da düzenlenen uluslararası festivalde Down sendromlu çocuklar sahne aldı

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü üyesi down sendromlu 10 çocuk, Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 60. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı.

        Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte özel gereksinimli çocuklar, hazırladıkları gösterileri izleyicilerin beğenisine sundu.

        Performanslarıyla büyük ilgi gören çocuklar, down sendromlu bireylerin spor ve sanat aracılığıyla toplumsal yaşama aktif şekilde katılabildiğini ortaya koydu.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocukların sahne performansı uzun süre alkışlandı.

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, bu tür buluşmaların toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını söyledi.

        Etkinliklerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirten Koç, özel gereksinimli çocukların sahne almasının onlara özgüven kazandırdığını ifade etti.

        Koç, düzenlenen programlarla down sendromlu bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Gösteride yer alan Ömer İbrahim Erdemir ise sahneye çıkmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Özel gereksinimli bireylere fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini göstermeye çalıştıklarını anlatan Erdemir, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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