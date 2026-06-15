Tekirdağ'da asayiş

Çerkezköy ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Ü.D. yönetimindeki 05 KH 320 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi'nde Otoban Bulvarı ile Tepe Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu C.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. - Üst aramasında uyuşturucu bulundu Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. - Uyuşturucu hap ele geçirildi Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

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