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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ü.D. yönetimindeki 05 KH 320 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi'nde Otoban Bulvarı ile Tepe Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yolcu C.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Üst aramasında uyuşturucu bulundu

        Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hap ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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