NKÜ'de personel çocukları yaz spor kursları tamamlandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen personel çocukları yaz spor kursları, belge takdim töreniyle sona erdi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6 hafta süren kurslarda çocuklara yüzme, tenis ve jimnastik eğitimi verildi.



Kurs kapsamında çocuklar, yüzme branşında eğitmen Efsu Aydemir, tenis ve jimnastik branşlarında ise eğitmen Nihal Ata eşliğinde eğitim aldı.



Çocuklar, eğitimler süresince temel sportif becerilerini geliştirme ve yaz tatillerini verimli değerlendirme fırsatı buldu.



Belge takdim törenine, NKÜ Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Koçer ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nurcan Yavaş katıldı.

